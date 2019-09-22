طهران تؤكد سماحنا للنساء بالحضور إلى الملاعب

أكد جياني إينفانتينو أن السلطات الإيرانية أكدت لاتحاد الفيفا أن النساء سيتمكنن من حضور تصفيات كأس العالم في تشرين الأول في طهران.





وذلك بعد أن وصل مسؤولو الفيفا إلى إيران هذا الأسبوع لمناقشة الاستعدادات لمباراة التأهل لكأس العالم ضد كمبوديا يوم 10 اكتوبر، وهي أول مباراة على أرضهم في تصفيات 2022.





وقالت إينفانتينو في مؤتمر FIFA حول ​كرة القدم​ النسائية: "نحتاج إلى حضور النساء، يجب أن ندفع من أجل ذلك باحترام ولكن بطريقة قوية ولا يمكننا الانتظار بعد الآن".



وأضاف: "لقد تم طمأنتنا، أنه اعتبارا من المباراة الدولية القادمة لإيران، سيتم السماح للنساء بالدخول إلى ملاعب كرة القدم".