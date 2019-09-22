سوهاج تفتتح مدرسة بالإسكان الاقتصادي بعد توقف 16 عاما

افتتح محافظ سوهاج، اليوم الأحد، مدرسة التعليم الأساسي بحي الإسكان الاقتصادي بمدينة سوهاج الجديدة، بعد توقف دام 16عاما.



كما تفقد مدرستي أبو بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، بحضور الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والمهندس سيد أبو عقيل رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، والمهندس رجب سالمان رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة.



وقال المحافظ إن مدرسة الإسكان الاقتصادي هي أول مدرسة للتعليم الأساسي الحكومي تبدأ عملها بالمدينة الجديدة، بعد توقف دام 16 عاما، حيث أنشأت على مساحة 9 آلاف متر مربع، مع بداية إنشاء المدينة، بتكلفة 17 مليون جنيه، وتوقف العمل بها، لافتا إلى أهمية تشغيلها هذا العام، لإعمار المدينة الجديدة، وتشجيع الشباب على العمل داخلها، مؤكدا تسخير كافة إمكانات المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية للنهوض بالمدينة الجديدة.



وتشمل المدرسة 6 فصول رياض أطفال، و18 فصلا ابتدائيا، و9 فصول إعدادي، بإجمالي 33 فصلا دراسيا، وبلغ عد الطلاب بها 270 طالب ابتدائي وإعدادي، كما أنها مجهزة بمعامل حاسب آلي، ووجه المحافظ اليوم بفتح فصول رياض الأطفال بها.



كما تفقد محافظ سوهاج مدرسة أبوبكر الصديق لغات مميز، والتي تشمل 14 فصلا، منها 10 قاعات رياض أطفال، و4 فصول ابتدائي، ووصل عدد الطلاب بها 420 طالبا، وكذا مدرسة عثمان بن عفان الرسمية للغات، حيث تشمل 18 فصلا، منها 10 قاعات حضانة، و8 فصول ابتدائي، وبلغ عدد الطلاب بها 825 طالبا، حيث تفقد المحافظ عددا من الفصول الدراسية، وحرص على الاستماع إلى الطلاب والاطمئنان منهم على عدم وجود أية معوقات.



ولفت إلى إلقاء الضوء على مدينة سوهاج الجديدة، ودفع العملية التعليمية بها، ودعم كافة الخدمات الصحية والخدمية لتشجيع المواطن على أن يقطن بالمدينة؛ لتخفيف التكدس السكاني بالمدن القديمة.



ووجه محافظ سوهاج جميع رؤساء المدن بتكثيف المرور على المدارس والتأكد من انتظام العملية التعليمية مع مراجعة حالة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية المحيطة بالمدارس.



الجدير بالذكر أن مدينة سوهاج الجديدة تتمتع بالعديد من المزايا والخدمات التي تساهم في الإعمار وتشجيع الاستثمار بها، ومن أهمها تشغيل مركز الشرطة، ومحطة مياه سوهاج الجديدة، وسوق الجملة، والحديقة الترفيهية، والمركز الطبي، ونقطة الإطفاء، والمدارس، بالإضافة إلى ترخيص 20 سيارة ميكروباص جديدة للعمل من وإلى المدينة الجديدة، فضلا عن جامعة سوهاج الجديدة، وقربها من مطار سوهاج الدولي، وشبكة طرق متميزة لخدمة المدينة ومن أهمها طريق الكوامل الجديد والذي يربط بين مدينة سوهاج الأم، ومدينة سوهاج الجديدة، وطريق المطار.‎