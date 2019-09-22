الأحد 22 سبتمبر 2019 الموافق 23 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التغير المناخي قد يؤدي لهجرة 6 ملايين نسمة من الدلتا

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:32 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
طباعة
حذر الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة الأسبق ورئيس مجلس الزراعة والغذاء التابع لأكاديمية البحث العلمي، من تأثير التغيرات المناخية على مصر، خاصة القطاع الزراعي، في ظل التوقعات بارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، بسبب ارتفاع حرارة الأرض، مشيرا إلى أنه في حالة ارتفاع منسوب مياه البحر مترا سوف يسبب ذلك هجرة 6 ملايين نسمة من شمال الدلتا وتأثيرا سلبيا كبيرا على المنشآت الصناعية في هذه المناطق، وسوف تطل مدينة المحلة الكبرى على البحر المتوسط وتتحول إلى "مصيف".

وأضاف البلتاجي في عرضه لمخاطر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي وتحديث استراتيجية الزراعة المصرية، أمام مجلس بحوث الزراعة والغذاء التابع لأكاديمية البحث العملي، أنه في حالة ارتفاع منسوب مياه البحر 50 سم فقط، فيعني ذلك هجرة 3 ملايين نسمة من المناطق المتضررة من مخاطر هذه التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن مشروعات حماية الشواطئ لن تواجه مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر لأنها مثل من يضع إصبعه في "شرخ" في جدار أو حائط كبير.

وأشار وزير الزراعة الأسبق ورئيس مجلس الزراعة والغذاء إلى أن مخاطر التغيرات المناخية على شمال الدلتا سوف تمتد إلى تداخل خطير للمياه الجوفية العذبة مع مياه البحر المالحة مما ينعكس على ارتفاع معدلات الملوحة في التربة لمسافة تتجاوز 35 كم في شمال الدلتا، وهو ما ينعكس على ضرر بالغ على الزراعة المصرية وإنتاجية المحاصيل.

وكشف "البلتاجي" عن أن تأثير المناخ سيمتد أيضا إلى مخاطر نقص الإنتاجية وزيادة الفاقد من المحاصيل الزراعية بمعدل يصل إلى 50% لمحاصيل الحبوب، فضلا عن الفاقد في الإنتاج الحيواني والسمكي بسبب ارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض وزيادة استهلاك المياه في الزراعة وانخفاض معدلات هطول الأمطار في المناطق المتضررة، وارتفاع معدلات الجفاف وزيادة الطلب على المياه بسبب الزيادة السكانية التي سوف تلتهم خطط زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي مما ينعكس على زيادة أعداد الجوعي والذين يعانون من نقص التغذية.

ولفت وزير الزراعة الأسبق إلى أن مخاطر الزيادة السكانية سينعكس تأثيرها على الأمن الغذائي ويرتبط بالاستقرار السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الدول النامية ستكون الأكثر تضررا من تغير المناخ وضعف القدرة على الأقلمة، وأهمية الحاجة إلى رؤية مستقبلية، تواجه تأثير المناخ على معدلات الفقر والجوع بسبب ضعف الإنتاج.

وشدد البلتاجي على أهمية تطبيق الأنظمة الحديثة لتطوير الزراعة باستخدام تقنيات النانو والطاقة المتجددة والزراعة الذكية، والتوجه نحو استخدامات الهندسة الوراثية، والإدارة المزرعية الجيدة اعتمادا على نظم ري حديثة تناسب مناطق الزراعة، واستنباط سلالات جديدة أقل استهلاكا للمياه وأكثر تحملا لدرجات الحرارة والجفاف والملوحة والأمراض، والاستفادة من تجارب المركز الدولي للبحوث في المناطق الجافة "إيكاردا" وبنك الجينات التابع له في تطوير الأصول الوراثية المناسبة لكل منطقة.

وشدد وزير الزراعة الأسبق على أهمية دعم دور معهد الهندسة الوراثية التابع لمركز البحوث الزراعية وعدم تركه دون الاستفادة من بحوثة المتطورة في مجال استنباط أصناف من المحاصيل الغذائية ذات الأهمية الكبيرة في مواجهة مخاطر المناخ وتتحمل الجفاف والملوحة وأكثر مقاومة للأمراض، مشيرا إلى أهمية إصدار التشريعات والقوانين التي تسمح بتداول المحاصيل المهندسة وراثيا وفقا للمعايير المعتمدة دوليا والتي تحقق الأمن الغذائي.

ولفت إلى أهمية مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية لتوفير ١٠ مليارات مكعب وإضافة ٥٠٠ ألف فدان للرقعة الزراعية، البالغة ٨.٧ مليون فدان منها مليون فدان تتم زراعتها بالمحاصيل البستانية، ومواجهة مخاطر المساحات القزمية في الدلتا ووادي النيل والتي تؤثر سلبيا على الصادرات الزراعية.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

رانيا يوسف تكشف سر مغادرتها مهرجان الجونة السينمائى

منذ حوالي 20 ساعة

أول تصريح من فاروق الباز بعد إطلاق "ناسا" اسمه على كويكب

منذ يوم

مرتضى منصور يكشف السبب الحقيقى وراء عدم تسلم ميداليات السوبر

منذ يوم

شاهد.. باسم يوسف يفضح فبركة"الجزيرة" لفيديوهات التظاهرات

ads

الصور

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

image description

فى هليوبليس.. المظاهرات على صفحات الإخوان فقط والشوارع خاوية

الأكثر قراءة

البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

شاهد.. باسم يوسف يفضح فبركة"الجزيرة" لفيديوهات التظاهرات

"شهيد مظاهرات الإسكندرية" يرد على شائعة وفاته ويطالب بتحرى الصدق

هنا الزاهد «قد تحتاج لجراحة»

أيام زمان

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

"بأمر ملكي".. علاج تحية كاريوكا على نفقة "آل سعود"

جميل راتب رفض دور "البهظ" في "الكيف".. تعرّف على القصة

كوكب الشرق تنصف يحيى شاهين في أولى بطولاته.. تعرّف على القصة

الصحة

دراسة: تدخين الحامل قد يؤثر على خصوبة الابنة

نجاح عملية زرع لسان لمريضة بالسرطان من جلد ذراعها

دراسة: الجبن أفضل المأكولات لحماية الأوعية الدموية من التلف

كيفية استخدام القهوة فى التخلص من الوزن الزائد

الرئيس نيوز

خاص| حزمة قوانين لزيادة الإيرادات الضريبية لتريليون جنيه سنويا

موازنة المواطن: زيادة رسوم التنمية على بعض الخدمات الحكومية

مصطفى بكري: مصر أكبر من كل المخططات

"كويكب الباز".. لماذا صعد اسم العالم المصري إلى الفضاء؟

منوعات

"كونكت 2" ساعة ذكية تراقب أداء القلب واللياقة البدنية

باحثون في كندا يبتكرون نوعا من أحجار البناء صديقة البيئة

قلة النظافة قد تدفع القطط لعدم استخدام صندوق الفضلات

شعار "باتمان" يضيء في عدد من مدن العالم

كشكول

محافظ دمياط يوافق على فتح قسم لوجستي بالتعليم الفني

"تعليم البحيرة" تصدرا تعليمات هامة لكافة إداراتها التعليمية

بالصور.. "حجازي" في جولة تفقدية بأول يوم دراسي لمدارس القاهرة

بالصور .. "المحرصاوي" يتفقد كلية طب بنين القاهرة

إسلام سياسي

صحيفة فرنسية تكشف فضيحة جديدة لحفيد "البنا"

سيف عبدالفتاح يفضح فبركة فيديوهات مظاهرات التحرير

محمد الباز يكتب: ثورة الأرشيف.. خطة إنقاذ مصر من التخريب والفوضى

فضيحة جديدة للإخوان.. قنوات الجماعة تستغل ذوي الاحتياجات الخاصة في دعواتها


زيت وسكر

“التنمية المحلية” تُوفر فرص عمل بالمحافظات بالتعاون مع اتحاد الصناعات

8% ارتفاعًا في التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال النصف الأول من 2019

عقار جديد لعلاج فيروس سي والمنتكسين والتليف الكبدي المتقدم

بالأرقام.. نتائج تشغيل التأمين الصحي الجديد في 10 أسابيع

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرئيس فى الأمم المتحدة
د. إلهام سيف الدولة حمدان
دعوة إلى ديكتاتورية الفن !
ماجد حبته
جماعة «الإخوان المنحرفين» جنسيًا
صفاء النجار
الوحش يبتلع الجميلة
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض "الفن التشكيلي للشباب الأذربيجاني" الخميس

المتحف البريطاني يفتح باب التطوع لأرشفة الآثار الفرعونية

محمود قرني يستعرض مساره الشعري في "كبُرت وكبُرت معي خطاياي"

خالد سرور يفتتح معرض "تاني مرة" بمركز محمود مختار الخميس

صفحتنا ع الفيس بوك