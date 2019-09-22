خصومة منذ 5 سنوات.. مقتل شخص وإصابة آخر في اشتباكات مسلحة بقنا

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخر، ظهر اليوم السبت، وذلك في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، فيما تكثف أجهزة الأمن من جهودها لوقف إطلاق النار بين العائلتين منعًا لوقوع ضحايا أو مصابين جراء الاشتباكات.



وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد تجدد الاشتباكات الثارية بين عائلتى (أبو عيد) و(النواصر)، بقرية الحسينات التابعة لدائرة مركز أبوتشت شمالي المحافظة، وذلك عقب اندلاع مشاجرة بالأسلحة النارية بين العائلتين، مما أودى إلى مصرع شخص وإصابة آخر جراء إطلاق الأعيرة النارية.



وفي سياق متصل، كثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من تواجدها بالقرية عقب اندلاع الاشتباكات، وفرضت كردونًا أمنيًا بين العائلتين لوقفها، وحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.



وتجدر الإشارة، إلي أن تجدد الخصومة الثأرية بين عائلتي أبو عيد والنواصر بالحسينات، بدأت في عام 2014، وذلك بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، وراح العديد من الضحايا والمصابين من العائلتين خلال اشتباكات مسلحة نشبت بين الحين والآخر خلال تلك السنوات.