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عالم

تكثيف جهود مكافحة الملاريا في شمال دارفور

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:32 م
جريدة الدستور
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كثفت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية "شمال دارفور"، جهودها العلاجية والوقائية، للحد من انتشار مرض الملاريا.

وأفادت وكالة السودان للأنباء " سونا " بأن الملاريا اجتاحت مناطق في ولاية شمال دارفور، وعددا من المحليات بصورة "غير مسبوقة".

ونقلت " سونا " عن ولاء الدين محمد، المنسق الطبي للمبادرة المجتمعية التطوعية في دارفور، قوله، إن الأطباء والكوادر الفنية المتطوعة انخرطوا في العمل بجميع المراكز الثابتة والمتحركة، جنبا إلي جنب مع كوادر وزارة الصحة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى.

وأشار إلى أن المركز استقبل عشرات الحالات تم تقديم العلاج اللازم لها.

وعزا الانتشار السريع لمرض الملاريا بالولاية هذا العام إلى الاختلاف في شكل البعوض الناقل للمرض، الذي ظهر هذه المرة بشكل غير مألوف، مما يشير إلى إمكانية دخوله من خارج الحدود.

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