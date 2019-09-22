ماير يبتعد عن هيرتا برلين لفترة غير معلومة

أعلن نادي ​هيرتا برلين​ الألماني لكرة القدم، عن تعرض نجمه الشاب آرني ماير للإصابة مجددًا، حيث سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة.



وأصيب الدولي الالماني تحت 21 عام، بتمزق في أربطة الركبة خلال التدريبات.



وكان مقررًا أن يعود ماير بعد أيام إلى فريق الصف الثاني في النادي الالماني بعد تعافيه من إصابة سابقة في الركبة، على أن يعود تدريجيًا الى الفريق الأول، الا انه تعرض لإصابة جديدة ليغيب لفترة أطول.



وقال أنتي ​كوفيتش​ مدرب هيرتا برلين:" إنه أمر مؤلم لي، لأنه كان قريبًا للغاية من العودة."