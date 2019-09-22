نجم مان سيتي : أردنا تحقيق نتيجة كبيرة بعد الخسارة أمام نورويتش

كشف اللاعب ​برناردو سيلفا​ أن فريق ​مان سيتي​ كان حريصًا على تقديم عرض مميز لمشجعيه بعد هزيمتهم أمام ​نورويتش​ عندما سحق واتفورد 8-0 يوم السبت.



وقال سيلفا: "بعد الهزيمة أمام نورويتش من الواضح أننا أردنا الحصول على النقاط الثلاث ومنح جماهيرنا أداءًا جيدًا. كنا لا نُصدق في الدقائق الثلاثين الأولى، سجلنا الكثير من الأهداف وسيطرنا على المباراة".



وأضاف: "بعد هزيمة نورويتش، كان من الرائع إعطاء جماهيرنا النتيجة المطلوبة والأداء الجيد. هدفنا إلى الحفاظ على الاستمرارية خلال الشوط الثاني. لم نكن نريدهم أن يسجلوا في هدفنا".