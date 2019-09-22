مسيرة حاشدة على أنغام "قالوا إيه" تشعل الأجواء في نيويورك

نظم أبناء الجالية المصرية في نيويورك، مسيرة حاشدة أمام مقر إقامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



شارك فى المسيرة المئات من المواطنين حاملين أعلام مصر وصور الرئيس السيسى على أنغام نشيد الصاعقة "قالوا اية".



وعبر أبناء الجالية المصرية في نيويورك عن فرحتهم وحبهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رافعين الأعلام المصرية، مرددين العديد من الهتافات التي تؤكد دعمهم له وتأييدهم الكامل في رسالة تم توجيهها إلى العالم.



ووصل الرئيس السيسي إلى نيويورك؛ لرئاسة وفد مصر في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين التي تبدأ أعمالها، يوم الثلاثاء المقبل.