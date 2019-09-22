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عالم

بعد السعودية والإمارات.. الكويت تدرس انضمامها لـ"حماية الملاحة بالخليج"

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:30 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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كشف مصادر مطلعة لصحيفة "قبس" الكويتية، أن إعلان انضمام الكويت إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة في الخليج لا يزال قيد الدراسة.

وتعليقًا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عن إجماع خليجي على أن إيران وراء اعتداءات "أرامكو" الأخيرة في السعودية، قالت المصادر: "هناك لجان تحقيق دولية وننتظر نتائجها، وبعدها سنبين موقفنا من المتسبب في هذا الاعتداء".

وفيما يخص وصول قوات أميركية إلى البلاد، وفق ما أعلن وزير الدفاع الأميركي عن إرسال قوات من بلاده إلى المنطقة، أكدت المصادر لـ"قبس"، أن لا اتصالات بهذا الشأن، وغير وارد وصول قوات أميركية إلى الكويت.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية، انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، أن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وضمان سلامة الممرات البحرية.

ويهدف هذا التحالف الدولي إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

كما أعلنت الإمارات، انضمامها إلى التحالف الذي دعت إليه واشنطن بعد الحوادث المتكررة التي شهدتها مياه الخليج في الأشهر الماضية.

وقال مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية الإماراتية، سالم الزعابي، إن انضمام الإمارات لهذا التحالف الدولي يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.

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