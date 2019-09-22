اليوفي يدخل في حرب على مهاجم سالزبورج

دخل نادي ​اليوفي​ الايطالي، الصراع القائم بين مان ​يونايتد​ و​برشلونة​ للحصول على احد المواهب الشابة خلال الموسم الحالي.



وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إنَّ اليوفي سينافس الثنائي على خدمات النرويجي الشاب إيرلينغ ​هالاند​، مهاجم ريد بول ​سالزبورج​.



ونجح هالاند في لفت الانظار في بطولة دوري الابطال بعد تسجيله لهاتريك في مرمى غينك ضمن الجولة الاولى من دور المجموعات.



وارتبط صاحب الـ 19 عامًا، بالانتقال إلى مان يونايتد، كما أنَّ برشلونة يتابع اللاعب منذ تألقه في مونديال الشباب الأخير بتسجيله 9 اهداف من اصل 12 في مرمى الهندوراس.