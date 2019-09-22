مدرب ​الأرسنال: على بيبي أن يتأقلم مع زملائه

لفت مدرب ​أرسنال​ ​أوناي إيمري​ إلى أن اللاعب نيكولاس بيبي لا يزال بحاجة إلى التأقلم مع الحياة في ​الدوري الإنجليزي​ الممتاز بعد انضمامه من نادي ليل الفرنسي في الصيف.



وقال إيمري: "إنه بحاجة إلى التكيف. إنه يلعب جيدًا ولكننا نعلم أنه سيكون هناك المزيد منه لمساعدتنا وأريد منه أن يتخذ الخطوة الأخيرة بسرعة في التأقلم معنا".



وأضاف: "نحن نعمل معه بعد التدريب، نشاهد مقاطع فيديو معه على انفراد. إنه يلعب بشكل جيد ولكننا نحتاج أيضًا لأن نكون أقوياء مع كل لاعب لتحسينه كثيرًا".



