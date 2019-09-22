مدرب الأرسنال: على بيبي أن يتأقلم مع زملائه
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:28 م
وكالاتطباعة
لفت مدرب أرسنال أوناي إيمري إلى أن اللاعب نيكولاس بيبي لا يزال بحاجة إلى التأقلم مع الحياة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انضمامه من نادي ليل الفرنسي في الصيف.
وقال إيمري: "إنه بحاجة إلى التكيف. إنه يلعب جيدًا ولكننا نعلم أنه سيكون هناك المزيد منه لمساعدتنا وأريد منه أن يتخذ الخطوة الأخيرة بسرعة في التأقلم معنا".
وأضاف: "نحن نعمل معه بعد التدريب، نشاهد مقاطع فيديو معه على انفراد. إنه يلعب بشكل جيد ولكننا نحتاج أيضًا لأن نكون أقوياء مع كل لاعب لتحسينه كثيرًا".
وقال إيمري: "إنه بحاجة إلى التكيف. إنه يلعب جيدًا ولكننا نعلم أنه سيكون هناك المزيد منه لمساعدتنا وأريد منه أن يتخذ الخطوة الأخيرة بسرعة في التأقلم معنا".
وأضاف: "نحن نعمل معه بعد التدريب، نشاهد مقاطع فيديو معه على انفراد. إنه يلعب بشكل جيد ولكننا نحتاج أيضًا لأن نكون أقوياء مع كل لاعب لتحسينه كثيرًا".