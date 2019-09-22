رأس مسلة حتشبسوت تصل المتحف المصري الكبير
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:31 م
أمينة ذكيطباعة
وصل الجزء العلوي من مسلة حتشبسوت إلى المتحف المصري الكبير، تمهيدا لعرضه للجمهور في العام القادم، ويبلغ وزن رأس مسلة حتشبسوت 20 طنا وهي من الجرانيت الأحمر ونحت عليها ألقاب التتويج الخاصة بها فضلا عن نقوش متعددة لالة آمون، ويبلغ وزنها 14 طنا.
كما يوجد في المتحف الان تمثالان من الجرانيت الوردي للملك سنوسرت الأول وثالوث للملك رمسيس الثاني والإله بتاح والمعبودة سخمت من الجرانيت الوردي، يذكر ان الملكة حتشبسوت من أهم وأشهر ملكات مصر والتي حكمت مصر فترة ازدهرت فيه على كافة المستويات، الا انها ماتت نتيجة اصابتها بداء السكري والسرطان. شاهد
كما يوجد في المتحف الان تمثالان من الجرانيت الوردي للملك سنوسرت الأول وثالوث للملك رمسيس الثاني والإله بتاح والمعبودة سخمت من الجرانيت الوردي، يذكر ان الملكة حتشبسوت من أهم وأشهر ملكات مصر والتي حكمت مصر فترة ازدهرت فيه على كافة المستويات، الا انها ماتت نتيجة اصابتها بداء السكري والسرطان. شاهد