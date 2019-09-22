هرتا برلين يفتقد جهود لاعبه الشاب ماير لفترة غير محددة

أعلن نادي هرتا برلين الألماني لكرة القدم اليوم الأحد تعرض لاعبه الشاب آرني ماير للإصابة مجددا، وغيابه عن الملاعب لفترة غير محددة.

وأصيب ماير، لاعب المنتخب الألماني للشباب (تحت 21 عاما)، بتمزق في أربطة الركبة خلال التدريبات.

وكان مقررا أن يعود ماير 20 عاما بعد أيام إلى فريق الصف الثاني بنادي هرتا برلين بعد تعافيه من إصابة سابقة في الركبة، على أن يعود بعدها إلى الفريق الأول، لكنه تعرض لإصابة جديدة ليغيب لفترة أطول.

وقال أنتي كوفيتش المدير الفني لهرتا برلين "إنه أمر مؤلم لىرني، لانه كان قريبا للغاية من العودة."

