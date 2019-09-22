مقتل 10 أشخاص دهسًا في الصين

قالت الشرطة إن عشرة أشخاص قتلوا بينما أصيب 16 آخرون بعدما فقد سائق شاحنة السيطرة عليها، لتدهس حشدا من الأشخاص في سوق بجنوب الصين، اليوم الأحد.



وذكرت شرطة بلدة هواشي في إقليم هونان، في بيان على مدونتها الرسمية، أن الشاحنة كانت تسير على منحدر عندما فقد سائقها السيطرة عليها.



وأضافت أن الشاحنة دهست حشدا من الأشخاص في السوق، وأنه تم إلقاء القبض على السائق، ولا يزال التحقيق مستمرا.