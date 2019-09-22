البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاء رسميا لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يوما من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري، المدير الفني للفريق، وهم: محمد صلاح، محمود حسن (تريزيجيه)، أحمد حسن (كوكا)، محمد النني، أحمد حجازي.



كما بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.