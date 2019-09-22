البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:18 م
محمد عبد العزيزطباعة
أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاء رسميا لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يوما من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري، المدير الفني للفريق، وهم: محمد صلاح، محمود حسن (تريزيجيه)، أحمد حسن (كوكا)، محمد النني، أحمد حجازي.
كما بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.
كما بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالات بهدف توفير مباراة ودية للمنتخب خلال معسكره المقبل.