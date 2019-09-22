شاهد.. مسيرة لتأييد السيسي في نيويورك على أنغام الأغاني الوطنية

شهدت وقفة نظمها المئات من أبناء الجالية المصرية في نيويورك، أمام مقر إقامة الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من الأغاني الوطنية والهتافات والشعارات الحماسية، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وعبر أبناء الجالية المصرية في نيويورك عن فرحتهم وحبهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رافعين الأعلام المصرية، ومرددين العديد من الهتافات التي تؤكد دعمهم له وتأييدهم الكامل في رسالة تم توجيهها إلى العالم.



ووصل الرئيس السيسي إلى نيويورك؛ لرئاسة وفد مصر في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين التي تبدأ أعمالها، يوم الثلاثاء المقبل.



وتعالت هتافات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مقرات العديد من السفارات بالدول المختلفة، وذلك على أنغام الموسيقى والأغاني الحماسية الوطنية "يا أغلى اسم فى الوجود يا مصر".. و"تسلم الأيادي".. ونشيد"بلادي بلادي".