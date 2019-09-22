البيئة: لا صحة لتحصيل رسوم شهرية عن جمع القمامة

نفت وزارة البيئة ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية عن تصريحات منسوبة إلى وزيرة البيئة تتعلق بتحصيل رسوم شهرية عن جمع القمامة.



وأكدت وزارة البيئة- في بيان اليوم الأحد- أنه لم تصدر أي تصريحات في هذا الشأن، خاصة أن ما تقوم به الدولة حاليا هو تجهيز البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة من محطات وسيطة ومدافن، ورفع كفاءة مصانع التدوير، وهو أساس المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة البلدية.