نيجيريا تشدد على حمل بطاقات الهوية لرصد المتشددين

قال الجيش النيجيري، اليوم الأحد، إن نيجيريا ستطلب من أي شخص يتنقل عبر ثلاث ولايات في شمال شرق البلاد حمل بطاقة الهوية؛ في محاولة لاكتشاف أعضاء جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش.



وذكر بيان للجيش أن الإجراءات الجديدة تأتي في أعقاب معلومات من مصادر موثوقة بأن أعضاء من الجماعتين المتشددتين يختبئون وسط المدنيين في بلدات وقرى بالولايات الثلاث.



وقال الجيش إنه "سيفحص بدقة" بطاقات هوية الذين يتنقلون أو يمرون عبر ولايات أداماوا وبورنو ويوبي.



وأضاف أن الشخص الذي سيتم ضبطه دون بطاقة هوية "سيخضع لمزيد من التدقيق والتحقيق الشامل لتحديد نشاطه أو نشاطها مع المسلحين أو غير‭‭ ‬‬ذلك".



وفي الأسبوع الماضي أجبر الجيش "منظمة العمل ضد الجوع" التي لا تهدف إلى الربح على إغلاق مكتبها في المنطقة، متهما إياها بمساعدة جماعات مثل بوكو حرام وداعش، من خلال تقديم الطعام والدواء لأعضاء تلك الجماعات.