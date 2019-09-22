اليوم.. وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 63 ألف طن قمح روسي، و249 شاحنة بضائع، و94 سيارة.



وأضاف المركز الإعلامي للهيئة أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينة وادي اليرموك، وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، حيث تتخذ الجهات المختصة اللازم نحو فحص الشحنة، للتأكد من سلامتها قبل السماح لها بالتفريغ، كما يستقبل الميناء السفينة بوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 70 شاحنة و6 سيارات، وتغادر السفينتان القاهرة والحرية، وعلى متنهما 85 شاحنة و72 سيارة.



بينما يشهد ميناء نويبع وصول وسفر السفينة سينا، وعلى متنها 51 شاحنة و2 سيارة، فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر السفينة سينا، وعلى متنها 43 شاحنة و14 سيارة.



وأعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الأحد، 24 سفينة، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن حاويات، وغادر الميناء سفينتان، ومتواجد على الأرصفة 7 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.



كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة، وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.