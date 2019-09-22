انطلاق فعاليات بطولة التسامح لـ "الجو جيتسو" بالإمارات الخميس

تنطلق يوم الخميس القادم فعاليات بطولة (التسامح للجوجيتسو) بمدينة العين الإماراتية، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو لمدة ثلاثة أيام؛ احتفاء بمبادرة عام التسامح، بمشاركة رياضيين يمثلون 38 دولة و88 ناديا وأكاديمية ممن هم دون الـ 18 عاما.



وقال نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد سالم الظاهري- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأحد- إن بطولة التسامح تنسجم مع حرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو على ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة في المجتمع فكرا وممارسة، لافتا إلى أن البطولة تسهم في تقديم نماذج راقية للقيم الإنسانية والمفاهيم الأخلاقية التي تعزز معاني الصبر والاحترام وتقبل الآخر.



وأضاف أن البطولة ستسهم على مدار أيامها الثلاثة بالارتقاء بمعدل وعي الأجيال الصاعدة حول القيم الأساسية للرياضة والمتمثلة بالولاء، والعدالة، والنزاهة، والتواضع، والثقة بالنفس، والاحترام على مستوى الأفراد والمجتمع عموما، كما تنطوي على أهمية كبيرة لأنها تعلم الجيل الصاعد قيم التسامح.