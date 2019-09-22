الأحد 22 سبتمبر 2019 الموافق 23 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المالية: التحول التدريجي إلى اقتصاد المعرفة لرفع معيشة المواطن

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:08 م
جريدة الدستور
حسن كامل - راندا التوني
طباعة
أكد وزير المالية، أن القيادة السياسية تعطى الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما من الركائز الأساسية لاستراتيجية «بناء الإنسان» التى تُعد الدعامة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وقد ترجمت موازنة ٢٠١٩- ٢٠٢٠، هذا الوعي السليم بأهمية بناء القدرات البشرية وفق أحدث المعايير الدولية، من خلال إدراج زيادة مالية غير مسبوقة للنهوض بالصحة والتعليم.

أضاف أن الحكومة تتبنى برنامجًا طموحًا لتطوير منظومة التعليم؛ من أجل الانتقال إلى مجتمع المعرفة الذى يرتكز على تنمية القدرات الإبداعية؛ بما يضمن تخريج أجيال قادرة على تبنى أفكارًا خلاقة تُسهم فى النهوض بمختلف القطاعات الإنتاجية والتحول التدريجي إلى اقتصاد المعرفة، بحيث يؤدى فى النهاية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

قال الوزير، فى بيان بمناسبة العام الدراسي الجديد، إنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه للتغذية المدرسية بالتعليم قبل الجامعى العام والأزهري، و2.8 مليار جنيه لطباعة الكتاب المدرسى بزيادة قدرها ٤٧٣ مليون جنيه عن العام الماضي، و4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال، بما يُسهم فى زيادة فصول الصفوف التمهيدية خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، و62.8 مليار جنيه للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، و26.5 مليار جنيه للمرحلة الثانوية العامة والفنية، ومليار جنيه لبرامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمج أصحاب الإعاقات البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي، والارتقاء بالمهارات التعليمية لمعلميهم، و0.4 مليون جنيه لبرامج محو الأمية خاصة للفتيات والأطفال المتسربين من التعليم الأساسي، لافتًا إلى الاهتمام بتمويل برامج تنمية مهارات الطلاب على أساليب البحث العلمي، وبرامج تدريب وتأهيل المعلمين، وتطبيق أساليب تعليمية تكنولوجية حديثة مثل "التابلت المدرسي"، وإنشاء ٥ مدارس جديدة ضمن المنظومة المصرية اليابانية.

أضاف أنه تخفيفًا للأعباء على طلاب العلم بالمدارس والجامعات والتعليم الأزهرى وأسرهم، فإن الدولة تتحمل عنهم الفرق بين قيمة الاشتراكات التجارية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والقيمة المحصَّلة عن اشتراكاتهم، حيث يبلغ الدعم المقرر لاشتراكات الطلبة بالسكة الحديد هذا العام ٢٠٠ مليون جنيه، ومترو الأنفاق بالقاهرة ٤٠٠ مليون جنيه بزيادة إجمالية قدرها ٢٥٠ مليون جنيه عن العام المالى الماضي بنمو سنوى 71.4%، موضحًا أنه تم تخصيص ٣٥١ مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للطلاب، حيث تتحمل الدولة اشتراكات سنوية لنحو 23.4 مليون طالب وطالبة بمختلف مراحل التعليم؛ بما يُسهم فى توفير رعاية صحية جيدة لهم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

حمدين صباحي يدعو أهالي بلطيم لمساندة الإخوان في المظاهرات

منذ حوالي 22 ساعة

"حرب بمليارات".. إعلاميو الخليج يكشفون مخططات الإخوان لاستهداف مصر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

"المالية" تطرح 18.7 مليار جنيه أذون خزانة اليوم

منذ يوم

"شهيد مظاهرات الإسكندرية" يرد على شائعة وفاته ويطالب بتحرى الصدق

ads

الصور

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

image description

فى هليوبليس.. المظاهرات على صفحات الإخوان فقط والشوارع خاوية

الأكثر قراءة

شاهد.. باسم يوسف يفضح فبركة"الجزيرة" لفيديوهات التظاهرات

"شهيد مظاهرات الإسكندرية" يرد على شائعة وفاته ويطالب بتحرى الصدق

هنا الزاهد «قد تحتاج لجراحة»

الباز: لا ننكر تظاهرات الأمس.. وما حدث يحتاج لمصارحة

أيام زمان

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

"بأمر ملكي".. علاج تحية كاريوكا على نفقة "آل سعود"

جميل راتب رفض دور "البهظ" في "الكيف".. تعرّف على القصة

كوكب الشرق تنصف يحيى شاهين في أولى بطولاته.. تعرّف على القصة

الصحة

دراسة: تدخين الحامل قد يؤثر على خصوبة الابنة

نجاح عملية زرع لسان لمريضة بالسرطان من جلد ذراعها

دراسة: الجبن أفضل المأكولات لحماية الأوعية الدموية من التلف

كيفية استخدام القهوة فى التخلص من الوزن الزائد

الرئيس نيوز

البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

منير مجاهد: مشروع "الضبعة" سينقل مصر لعصر جديد.. وقادرون على إنشاء محطات نووية آمنة (حوار)

انطلاق التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى "الموج الأحمر – 2"

المالية: 1.1 مليار جنيه للتغذية المدرسية و8.2 مليار جنيه لطباعة الكتاب المدرسي

منوعات

"كونكت 2" ساعة ذكية تراقب أداء القلب واللياقة البدنية

باحثون في كندا يبتكرون نوعا من أحجار البناء صديقة البيئة

قلة النظافة قد تدفع القطط لعدم استخدام صندوق الفضلات

شعار "باتمان" يضيء في عدد من مدن العالم

كشكول

بدء دورات إعداد القادة ومديرين الإدارات بمركز الإستراتيجية بجامعة المنوفية

"مفيش مراوح".. أولياء أمور رياض أطفال وابتدائي: عيالنا بتتسلق في الفصول

2 أكتوبر.. بدء تسكين طلاب الفرقة الثانية "جيد جداً" بجامعة الأزهر

تحصيل 2% من مصروفات طلاب الجامعات الخاصة لصندوق النوابغ

إسلام سياسي

صحيفة فرنسية تكشف فضيحة جديدة لحفيد "البنا"

سيف عبدالفتاح يفضح فبركة فيديوهات مظاهرات التحرير

محمد الباز يكتب: ثورة الأرشيف.. خطة إنقاذ مصر من التخريب والفوضى

فضيحة جديدة للإخوان.. قنوات الجماعة تستغل ذوي الاحتياجات الخاصة في دعواتها


زيت وسكر

“التنمية المحلية” تُوفر فرص عمل بالمحافظات بالتعاون مع اتحاد الصناعات

8% ارتفاعًا في التبادل التجاري بين مصر وأمريكا خلال النصف الأول من 2019

عقار جديد لعلاج فيروس سي والمنتكسين والتليف الكبدي المتقدم

بالأرقام.. نتائج تشغيل التأمين الصحي الجديد في 10 أسابيع

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرئيس فى الأمم المتحدة
د. إلهام سيف الدولة حمدان
دعوة إلى ديكتاتورية الفن !
ماجد حبته
جماعة «الإخوان المنحرفين» جنسيًا
صفاء النجار
الوحش يبتلع الجميلة
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض "الفن التشكيلي للشباب الأذربيجاني" الخميس

المتحف البريطاني يفتح باب التطوع لأرشفة الآثار الفرعونية

محمود قرني يستعرض مساره الشعري في "كبُرت وكبُرت معي خطاياي"

خالد سرور يفتتح معرض "تاني مرة" بمركز محمود مختار الخميس

صفحتنا ع الفيس بوك