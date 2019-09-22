انهيار سقف مدرسة بالمنوفية في أول يوم دراسي (صور)

انهار سقف إحدى المدارس التابعة لمركز ومدينة قويسنا منذ قليل، حيث تعرض جزء من سقف الدور الأرضي بالمبنى القديم للسقوط، بعد انتهاء طابور أول يوم دراسي بالمنوفية.



وعلى الفور وجه مدير الإدارة التعليمية ومسئولو التعليم بقويسنا بإخلاء المبنى من الطلاب فورًا، مع تحويل اليوم الدراسي بالمدرسة إلى نظام الفترتين الدراسيتين صباحية ومسائية في المبنى الآخر بالمدرسة، وذلك حفاظا على أرواح الطلاب.



كما تم تحويل المبنى للمنشآت الآيلة للسقوط بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة قويسنا إلى المدرسة على الفور، لمعاينة المبنى ومدى سلامته الإنشائية.