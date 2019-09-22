التنمية المحلية: نسعى لزيادة دخل الأسرة في القرى

أكدت وزارة التنمية المحلية على سعيها لزيادة دخل الأسرة على مستوى القرى، والبالغ عددها 4700 قرية، واستغلال كافة الميزات والمقومات النسبية فيها لإقامة مشروعات تناسب الحرف والمنتجات التي تتميز بها، مؤكدة على أهمية توفير التدريب للشباب والمرأة وكافة فئات المجتمع الراغبة في العمل في إطار تلك المبادرة لتحقيق الهدف منها، مع إمكانية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظات.



وأشارت خلال لقاء مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إلى أن تلك المبادرة يمكن أن تساعد في القضاء على البطالة داخل القرى وزيادة معدلات التشغيل ودخل الأسرة.



وشددت على اهتمام وزير التنمية المحلية بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تعتبر المشغل الأكبر للعمالة وتسهم في توفير فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة وأصحاب الحرف والدخل المنخفضة للحد من مشكلة البطالة.