عون يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

توجه الرئيس اللبناني ميشال عون إلى نيويورك، اليوم الأحد، لترؤس وفد بلاده في افتتاح أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



ومن المقرر أن يلقي عون كلمة لبنان أمام الجمعية العامة، يوم الأربعاء المقبل، ويسبقها لقاء يعقده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.



كما يجري الرئيس اللبناني- على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة- مجموعة من اللقاءات مع عدد من رؤساء الدول العربية والأجنبية ومسئولي المنظمات الدولية.