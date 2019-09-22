1.106 مليار جنيه للتغذية المدرسية.. و780 مليونًا لطباعة الكتب

كشفت وزارة المالية في تقرير لها، عن أنه بمناسبة بدء العام الدراسي واهتمام وزارة المالية بتخفيض العبء المالى عن الأسر المصرية، فقد اعتمدت الوزارة في موازنة العام الحالي مبلغ مليار و106 ملايين جنيه للتغذية المدرسية للتعليم العام والأزهري في مرحلة التعليم قبل الجامعي و2 مليار و780 مليون جنيه لنفقات طبع الكتاب المدرسي و351 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى المقدم للطلاب في صورة اشتراكات سنوية لطلاب المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة المعاونة والمعاهد الأزهرية.



كما أوضحت الوزارة أنه تم زيادة دعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الانفاق بنسبة 71.4% لتصل إلى 600 مليون جنيه منها 200 مليون جنيه لدعم الاشتراكات على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر و400 مليون جنيه لدعم الاشتراكات على خطوط مترو الانفاق.



وقد رصدت وزارة المالية في الموازنة الجديدة للعام المالي 2019-2020 ما قيمته 1.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال، لزيادة عدد الفصول في المناطق المحرومة بمحافظات صعيد مصر، وبرامج لتنمية الطاقة الإبداعية، و62.8 مليار جنيه لمرحلة الابتدائي والإعدادي و26.5 مليار جنيه للثانوي العام والفني، ومليار جنيه برامج ذوي الاحتياجات الخاصة و0،4 مليون جنيه لبرامج محو الأمية خاصة للأطفال المتسربين من التعليم.