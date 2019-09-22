اليوم العالمي لسرطان الدم.. شواطئ الإسكندرية تخفف عن المرضى

نظمت إحدى الجمعيات الخيرية بالإسكندرية، اليوم الأحد، احتفالية على أحد شواطئ المحافظة بعنوان "السرطان مش حكم بالإعدام ولا هو مرض معد"، بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الدم، وذلك بهدف التخفيف من آلام مرضى السرطان.



وقال رامي مصطفى، رئيس جمعية "خليك إيجابي" التي نظمت الاحتفالية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنه تم تنظيم رحلة ترفيهية لـ25 طفلًا من مرضى مستشفى "هرمل" للأورام بالقاهرة، بمشاركة أسرهم بالإضافة إلى 90 مريضًا من السيدات والرجال، الذين يخضعون للعلاج بمستشفى "أيادي المستقبل" بالإسكندرية، إلى شاطئ "نيو بوريفاج"، للاستمتاع بنسيم الهواء على الشاطئ.



وأضاف- في بيان له- أن الاحتفالية تضمنت عددًا من الفقرات الفنية والغنائية والرقصات الشعبية والاستعراضية وعروض لمسرح العرائس، لإدخال البهجة على المرضى بهدف التخفيف من معاناتهم وآلامهم، مشيرًا إلى أن عددًا من المصطافين ومتطوعي منظمات المجتمع المدني بالإسكندرية شاركوا بتوزيع العصائر والحلوى على المرضى.



ولفت إلى أن جميع المرضى المشاركين في الاحتفالية أعربوا عن سعادتهم بأجواء البهجة التي لمسوها خلال الساعات القليلة التي أمضوها على شاطئ البحر، مشيرًا إلى أن الجمعية تعتزم تكرار الاحتفالية مرة أخرى في أكتوبر المقبل، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لسرطان الثدي، معربًا عن أمله فى أن تكون هناك مشاركة واسعة خلال تلك الاحتفالية.