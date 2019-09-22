تجديد حبس 13 متهمًا في "اشتباكات عين الصيرة"

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر القديمة، تجديد حبس 13 شخصًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإصابة ضابط ومجندين، أثناء وقوع اشتباكات بين عدد من الأهالي والمسئولين عن حملة إزالة الإشغالات بمنطقة عين الصيرة وأبو السعود.



وكشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة، عن نشوب اشتباكات بين عدد من الأهالي في منطقة عين الصيرة بمصر القديمة، وبين حملة شنتها محافظة القاهرة، لإزالة العشوائيات ونقل رفات الموتى من المقابر، حيث اعترض عدد من الأهالي، أعمال الحملة، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، ما أسفر عن إصابة ضابط شرطة ومجندين، بجروح قطعية وكدمات متفرقة في الجسم.



وأمرت النيابة في وقت سابق بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وإعداد تقرير طبي وافى بها، تمهيدًا للاستماع إلى أقوالهم.