طائرات مسيّرة مجهولة المصدر تقصف مقرًا للحشد الشعبي بالعراق

قصفت طائرات مسيرة مجهولة المصدر مقرا للحشد الشعبي العراقي غرب مدينة الرطبة، غرب الأنبار، حسبما قالت وسائل إعلام محلية.



يأتي هذا في الوقت الذي وافق فيه رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، على الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة الحشد الشعبي، فقد وافق عبدالمهدى على منح رئيس هيئة الحشد الشعبي صلاحية التعيين بالوكالة للمناصب والمديرين في الهيئة، وعرضها على رئاسة مجلس الوزراء لغرض الموافقة من عدمها، وينفذ بدءا من تاريخ صدوره.