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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع الغزل والنسيج في البحيرة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:01 م
جريدة الدستور
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تفقد وزير قطاع الأعمال العام، شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار بالبحيرة، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في إطار الجولات الميدانية المستمرة للاطلاع على أوضاع الشركات.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه في مستهل الزيارة عقد الوزير اجتماعًا مع محافظ البحيرة، بحضور الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمحاسب عادل أنور رئيس شركة كفر الدوار للغزل والنسيج، وعدد من نواب البرلمان ومسئولي الوزارة وقيادات الشركتين، والاستشاري الهندسي، وأعضاء اللجنة النقابية وممثلي العاملين بالشركة.

وقام الوزير بجولة تفقدية في مصانع الغزل والنسيج ووحدة صباغي البيضا بكفر الدوار شملت كل الأقسام الإنتاجية ومواقع أعمال التطوير، وكذلك معرض منتجات الشركة ومركز التدريب المهني والكفاية الإنتاجية.

وأكد اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية بتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث إن لها أهمية كبرى لما لها من روافد في زراعة القطن وفي صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والتجارة والتصدير، مشيرا إلى أن شركة كفر الدوار ستكون أحد المراكز الصناعية الكبرى ضمن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج.

وأوضح أن استشاريًا عالميًا كان قد أجرى دراسة جدوى متكاملة في 11 مجلدًا استمرت نحو عامين لتطوير قطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة، وتم بالفعل توقيع عقود مع كبرى الشركات العالمية لتوريد أحدث الماكينات المصانع، حيث تشمل المعدات نحو 800 ألف مردن لإنتاج الغزول.

وأضاف، أن تكلفة تطوير قطاع الغزل والنسيج تبلغ نحو 21 مليار جنيه وتستغرق نحو عامين ونصف العام، وتشمل بالإضافة لتحديث الماكينات والمعدات، تطوير البنية التحتية وميكنة الإدارة ونظم العمل، ومن بينها نحو 700 مليون جنيه لتدريب ورفع كفاءة العاملين، بما يؤهل الشركة للمنافسة محليًا وخارجيًا في الأسواق العالمية والتحول إلى الربحية مما يعود بالنفع والخير على العاملين بها.

وبشأن توفير التمويل اللازم للتطوير، أوضح الوزير أنه سيتم التصرف في الأراضى غير المستغلة المملوكة للشركات بعد تغيير استخدامها من صناعي إلى سكنى تجاري بما يحقق أفضل العوائد لتمويل التطوير وسداد مديونيات الشركات، وإلى حين التصرف في الأراضى سيتم توفير التمويل عبر قروض معبرية.
واستمع إلى شرح تفصيلي موضح على خريطة الشركة حول أعمال تطوير البنية التحتية للمصانع وكذلك التطوير الفني لوحدات الإنتاج.

من جانبه، أشاد المحافظ بخطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير صناعة الغزل والنسيج والتي تشمل شركة كفر الدوار، وتعطي أملا كبيرا للعاملين داعيا إياهم إلى دعم هذه الخطة وانتظار جني ثمار التطوير.

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