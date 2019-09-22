إيمان العاصي: دوري في "مملكة إبليس" مفاجأة

أعربت إيمان العاصي عن تفاؤلها بمسلسلها الجديد "مملكة إبليس"، المقرر عرضه قريبًا، مشيرة إلى أن الأحداث في المسلسل تعتمد على أكثر من بطل مع وجود شخصيات رئيسية أكثر مما يتواجد في العادة في الأعمال الدرامية.



وقالت "العاصي"- في تصريحات صحفية- إنها انتهت من تصوير مشاهدها، وتنتظر عرض المسلسل خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تظهر للجمهور بشكل جديد ومختلف وشخصيتها تحمل جانبا كبيرا من الجرأة لم تقدمه من قبل.



وأضافت أن شخصيتها في المسلسل ستكون مفاجأة للجمهور، حيث تجسد شخصية تدعى "داليدا" ضمن الأحداث، وتعتبرها الأقرب إلى قلبها، وهو دور لم تقدمه من قبل، لافتة إلى أنها تنتظر رد فعل الجمهور.



وأكدت أنها تؤيد الأعمال التي تعتمد على البطولة الجماعية، لأن في هذه النوعية من المسلسلات كل ممثل يكمل الآخر، لافتة إلى أن ما يهمها مضمون الشخصية التي تجسدها ومدى نجاحها.



وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها.



ويتناول العمل قصة 13 شخصًا بمنطقة شعبية "بولاق أبوالعلا" يحاولون الوصول إلى القيم والأخلاق عبر العديد من الموضوعات الشخصية خلال تواجدهم في المنطقة.



يشارك في بطولة المسلسل رانيا يوسف، وغادة عادل، وأحمد داوود، وسلوى خطاب، تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.