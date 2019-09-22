قطاع الأعمال: مشروع تطوير النقل يهدف لمد جسور التجارة لإفريقيا

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، إنها عازمة على تنفيذ مشروع ضخم من خلال الشركة القابضة للنقل البري والبحري، والشركات التابعة؛ بهدف مد جسور التجارة الخارجية إلى إفريقيا وأوروبا، وتسيير خطوط ملاحية لنقل البضائع، وتوفير الخدمات اللوجستية للمصدرين والمستوردين؛ لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية والأوروبية، والوصول إلى أسواق جديدة لدعم الاقتصاد القومي، فضلًا عن الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه مصر كبوابة شمالية للتجارة الإفريقية مع دول أوروبا.



جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم الأحد، بعنوان "جسور التحليق الخارجية لأسواق شرق ووسط إفريقيا" بحضور عدد من قيادات شركات قطاع الأعمال العام والخاص.



وأضافت أنها ستوفر عناصر الدعم اللوجستي من خدمات النقل والتخزين والتجارة الخارجية والتأمين، من خلال استغلال إمكانات الشركات التابعة لها في الشركتين القابضتين للنقل والتأمين، وأنه يجرى العمل على تأسيس شركة للتسويق والوساطة في التجارة الخارجية للمصدرين والمستوردين بالتعاون مع القطاع الخاص.



وأكدت أن كل الشركات القابضة تعمل على مدار الساعة في تحسين كل الشركات التابعة لها؛ بهدف دعمها ومن ثم دعم الاقتصاد المصري، حيث تعمل الشركات القابضة بإدارة 120 شركة وتدير ما يقارب 300 شركة أخرى، بالإضافة إلى 107 شركات تتبع وزارات أخرى.



وكشفت عن آليات عمل الوزارة منذ إنشائها، مؤكدة أن القطاع العام بدأ في تحسين عمله على مدار سنوات طويلة، مستفيدًا من إقرار قانون رقم 203 لعام 1991 الذي هدف لدعم دخول القطاع الخاص في العمل للدخول لشركات القطاع العام.