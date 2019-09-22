جامعة أسيوط تعلن أفضل كلية وإدارة على مستوى الجامعة

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن الإدارات الفائزة بجوائز أفضل كلية على مستوى الجامعة، بعد انتهاء أعمال اللجنة المكلفة بتقييم كليات الجامعة لاختيار الأفضل، وذلك في إطار المسابقة التي تنظمها الجامعة للعام الثاني على التوالي.



وجاءت كليتي الطب والتمريض الأفضل في قطاع الكليات الصحية، وكليتي الهندسة والزراعة الأفضل في قطاع الكليات العملية، وكليتي التربية النوعية والفنون الجملية الأفضل في قطاع لعلوم الإنسانية، وكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية كأفضل كلية بين الكليات المنشأة حديثًا.



بينما حصلت إدارة شئون التعليم والطلاب بكلية الصيدلة، وخدمات المعاونة والنظافة بكلية العلوم، ومكتبات والمتاحف الطلابية بكلية الطب البيطري، وإدارة رعاية الشباب بكلية الآداب كأفضل الإدارات والخدمات على مستوى الجامعة.



وبلغت قيمة الجائزة 50 ألف جنيه لكل كلية تقدم في صورة خدمات ووسائل تعليمية لرفع كفاءة المنشآت والمباني والقاعات الدراسية والمعامل والبدء في تنفيذ خطة الجامعة لتخصيص أماكن لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.