خالد سليم يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل "بلا دليل"

أعرب الفنان خالد سليم، عن سعادته بتنظيم حفل افتتاح مهرجان الجونة لأنه كان رائع، والعروض التي قدمت في الحفل، والسجادة الحمراء تعتبر المقدمة للأفلام المهرجان وورش العمل.



وصرح سليم، في تصريحات خاصة لفضائية "الغد"، أنه يشارك في الوقت الحالي في مسلسل "بلا دليل" من إخراج منال الصيفي،والذي يناقش قضايا مجتمعية هامة مثيرة، كما يشارك في بطولة الفنانة التونسية درة، ويقدم خالد من خلاله شخصيه شريرة وغموض.



وأشار خالد، إلي أنه استطاع خسارة 30 كيلو جراما من وزنه، وذلك بعد زيادة وزنه في الفترة الأخيرة لتلقيه علاجا يحتوي على مادة الكورتيزون لمدة 4 أشهر بسبب مشكلة في الأحبال الصوتية.

