أمين مسعود: ثقتنا فى السيسى وجيش مصر بلا حدود

أكد عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، المهندس أمين مسعود، أن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله أن المصريين يقفون دائما صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة وقواته المسلحة الباسلة، مشيًا إلى أن سر بقاء وانتصار الدولة المصرية على جميع أعدائها هو وحدة وتكاتف المصريين وتوحد الجبهة الداخلية لمصر.



وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم إن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية وجهوا صفعة قوية لجماعة الإخوان الإرهابية ولجميع أكاذيبها وسمومها التى بثتها عبر منصات السوشيال ميديا، مؤكدًا أن المصريين اختاروا طريق التنمية والبناء والاستقرار والاستمرار فى إنجاز المشروعات القومية العملاقة وغير المسبوقة فى تاريخ مصر.



وقال النائب أمين مسعود إن الحملة الخسيسة والممنهجة والقذرة من جماعة الإخوان الإرهابية ومن يساند هذه الجماعة المارقة سواء بالداخل أو الخارج لتشويه صورة مصر وقيادتها وجيشها الباسل أمر مرفوض من الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، مؤكدا: هذه الحملة لن تنال أبدا من مصر وقائدها الزعيم البطل الزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يحظى بشعبية كاسحة وثقة ومصداقية غير مسبوقة فى تاريخ مصر من المصريين فالشعب المصرى كله يثق ثقة كاملة وبلا حدود فى الرئيس السيسى وفى القوات المسلحة الباسلة.



وأكد أن مثل هذه الحملات القذرة مكانها سلة المهملات ولن تؤثر أبدا فى العلاقة التاريخية بين الشعب المصرى والقيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة.



ووجه النائب أمين مسعود تحية قلبية للشعب المصرى العظيم الذى أثبت للعالم كله أنه هو السيد والحكم وهو صاحب القرار فى انتخاب واختيار الرئيس السيسى وهو الذى يؤيده ويساند جميع سياساته الداخلية والخارجية ولن يتردد لحظة فى استمرار دعمه للزعيم البطل الرئيس السيسى وقواتنا المسلحة المصرية الباسلة للحفاظ على الدولة المصرية وبقائها وقدرتها على مواجهة جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر التى تواجهها داخليا وخارجيا.