اليوفي يكشف عن اقتراب رحيل ماندزوكيتش
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:55 ص
وكالاتطباعة
كشف رئيس يوفنتوس الايطالي، فابيو باراتيسي، عن أن ماريو ماندزوكيتش قد يكون في طريقه الى الرحيل هذا الأسبوع.
ولم يكن ماندزوكيتش ضمن تشكيلة فريق يوفنتوس في لقاء الفوز على هيلاس فيرونا.
ولا يزال وكلاء المهاجم يتفاوضون مع نادي الريان القطري، بينما يبدو نادي الغرافة حريصا أيضًا على التعاقد مع اللاعب.
وقال باراتيسي: "لقد توقف الوضع قليلًا. لدينا وقت حتى 30 سبتمبر موعد اقفال السوق في قطر، وبعد ذلك سنرى كيف تسير الامور".
ولم يكن ماندزوكيتش ضمن تشكيلة فريق يوفنتوس في لقاء الفوز على هيلاس فيرونا.
ولا يزال وكلاء المهاجم يتفاوضون مع نادي الريان القطري، بينما يبدو نادي الغرافة حريصا أيضًا على التعاقد مع اللاعب.
وقال باراتيسي: "لقد توقف الوضع قليلًا. لدينا وقت حتى 30 سبتمبر موعد اقفال السوق في قطر، وبعد ذلك سنرى كيف تسير الامور".