اليوفي يكشف عن اقتراب رحيل ماندزوكيتش

كشف رئيس ​يوفنتوس الايطالي​، ​فابيو باراتيسي​، عن أن ​ماريو ماندزوكيتش​ قد يكون في طريقه الى الرحيل هذا الأسبوع.



ولم يكن ماندزوكيتش ضمن تشكيلة فريق يوفنتوس في لقاء الفوز على ​هيلاس فيرونا​.



ولا يزال وكلاء المهاجم يتفاوضون مع ​نادي الريان القطري​، بينما يبدو ​نادي الغرافة​ حريصا أيضًا على التعاقد مع اللاعب.



وقال باراتيسي: "لقد توقف الوضع قليلًا. لدينا وقت حتى 30 سبتمبر موعد اقفال السوق في قطر، وبعد ذلك سنرى كيف تسير الامور".