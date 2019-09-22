حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 22 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: تفتقر قليلًا إلى الثقة بالذات ويتراجع التفاؤل، وتجد نفسك أمام مسؤوليات كبيرة، إنه يوم لا يعد بالنجاح ما يجعلك تعاني خيبة أمل أو خيانة.



عاطفيًا: لن تواجه تحديات ولا استفزازات، بل أكثر احتمالات إنهاء أزمة عالقة، ويستجيب الشريك لمطالبك هذا اليوم.



صحيًا: أنت تبحث عن منفذ لطاقتك، أفضل وسيلة هي ممارسة الرياضة للمحافظة على لياقة بدنية فقدتها أخيرًا بسبب الإفراط في الطعام.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

