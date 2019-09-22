ليفركوزن يطلب 90 مليون للتخلي عن هافيرتز

أكَّدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أنَّ ​نادي باير ليفركوزن​ حدَّد السعر الذي يريده، للموافقة على رحيل نجمه ​كاي هافيرتز​، في الشتاء المقبل.



وقالت الصحيفة إن كلًا من ​مانشستر يونايتد​ و​ليفربول​ استفسر عن سعر اللاعب.



ووفقا للصحيفة، فقد فاجأ ليفركوزن الجميع بطلب 90 مليون جنيه إسترليني، للسماح برحيل اللاعب الذي يرتبط بعقد مع النادي الألماني حتى صيف العام 2022.



وهذا الثمن قد يكون مانشستر يونايتد مستعدا لدفعه، ولكن مقابل الحصول على خدمات جادون ​سانشو​، نجم ​بوروسيا دورتموند​.



ويحظى هافيرتز أيضًا باهتمام كل من بوروسيا دورتموند و​بايرن ميونيخ​ الألمانيين.