حظك اليوم.. برج الجدي الأحد 22 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019، وفيما يخص برج الجدي قالت:



-مهنيًا: ترغب في الابتعاد عن الأجواء الصاخبة، استرح ولا تتحدَّ أحدًا، وحاول التقاط الاشارات بحدسك وتجنّب بدء الأعمال.



عاطفيًا: إنه يوم مخيب للآمال، تجنّب الخلاف والعناد، قد تشعر بالتوتر والإرهاق، لا تسمح لأحد أن يتسبب بمشاكل بينك وبين الشريك.



صحيًا: حاول تنظيم وقتك وترتيب أعمالك بحسب أهميتها، هذا من شأنه أن يُقلّل الضغط نتيجة تراكم الأعمال وعدم القدرة على إنجازها.