حظك اليوم.. برج الجدي الأحد 22 سبتمبر 2019
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:48 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019، وفيما يخص برج الجدي قالت:
-مهنيًا: ترغب في الابتعاد عن الأجواء الصاخبة، استرح ولا تتحدَّ أحدًا، وحاول التقاط الاشارات بحدسك وتجنّب بدء الأعمال.
عاطفيًا: إنه يوم مخيب للآمال، تجنّب الخلاف والعناد، قد تشعر بالتوتر والإرهاق، لا تسمح لأحد أن يتسبب بمشاكل بينك وبين الشريك.
صحيًا: حاول تنظيم وقتك وترتيب أعمالك بحسب أهميتها، هذا من شأنه أن يُقلّل الضغط نتيجة تراكم الأعمال وعدم القدرة على إنجازها.
-مهنيًا: ترغب في الابتعاد عن الأجواء الصاخبة، استرح ولا تتحدَّ أحدًا، وحاول التقاط الاشارات بحدسك وتجنّب بدء الأعمال.
عاطفيًا: إنه يوم مخيب للآمال، تجنّب الخلاف والعناد، قد تشعر بالتوتر والإرهاق، لا تسمح لأحد أن يتسبب بمشاكل بينك وبين الشريك.
صحيًا: حاول تنظيم وقتك وترتيب أعمالك بحسب أهميتها، هذا من شأنه أن يُقلّل الضغط نتيجة تراكم الأعمال وعدم القدرة على إنجازها.