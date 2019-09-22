حظك اليوم.. برج القوس الأحد 22 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: توقَّع ازدهارًا يأتي عن طريق اتصالاتك وعلاقاتك العامة، تملك أفكارًا غنية وحيوية فائقة، وتوظّف الأموال في قضايا تتعلق بالبناء وترتفع المعنويات مجددًا.



عاطفيًا: تتحول علاقتك بأحد مواليد الجوزاء إلى قصة حب فريدة في نوعها، فكلاكما يتمتع بحب الحياة الصاخبة والأحاسيس المتأججة.



صحيًا: إحذر توترًا وتشنجًا يسودان الأجواء، أنت على طريق تغيير وانتقال إلى جديد، وقد يحصل هذا الأمر فجأة وبصورة غير متوقعة.