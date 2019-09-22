لوكاكو: من الجيد العمل تحت ظل كونتي

أشاد لاعب فريق إنتر ​روميلو لوكاكو​ بمدربه أنطونيو كونتي. وكان لوكاكو قد سجل الهدف الثاني لفريقه في مرمى ​ميلان​ في الدربي في الدوري الإيطالي لكرة القدم ضامنًا الفوز بنتيجة 2-0.



من جهته قال لوكلاكو: "كونتي مدرب ممتاز كونه شخص يساعد لاعبيه على التطور بشكل كبير. أنا من جهتي كنت بحاجة وأردت أن يكون لدي مدرب يمتلك هذه المواصفات، إن كونتي يشجعني في كل يوم وأنا سعيد جدًا بارتدائي قميص إنتر وتواجدي في هذا الفريق العريق".