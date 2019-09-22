حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 22 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: الحوار هو الطريقة المثلى لتصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع على الصعيدين المادي والمعنوي.



عاطفيًا: يقنعك الشريك بوجهة نظره إلى بعض الأمور، فعليك أن تمضي معه وقتًا أطول لتصل إلى النتائج الجيدة.



صحيًا: تنفعل لأسخف الأمور بعدما يستدرجك إلى ذلك أشخاص تافهون، يبدو أنك لم تتعلم من دروس الماضي.

