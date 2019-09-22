حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 22 سبتمبر 2019
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:46 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019، وفيما يخص برج العقرب قالت:
مهنيًا: الحوار هو الطريقة المثلى لتصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع على الصعيدين المادي والمعنوي.
عاطفيًا: يقنعك الشريك بوجهة نظره إلى بعض الأمور، فعليك أن تمضي معه وقتًا أطول لتصل إلى النتائج الجيدة.
صحيًا: تنفعل لأسخف الأمور بعدما يستدرجك إلى ذلك أشخاص تافهون، يبدو أنك لم تتعلم من دروس الماضي.
مهنيًا: الحوار هو الطريقة المثلى لتصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع على الصعيدين المادي والمعنوي.
عاطفيًا: يقنعك الشريك بوجهة نظره إلى بعض الأمور، فعليك أن تمضي معه وقتًا أطول لتصل إلى النتائج الجيدة.
صحيًا: تنفعل لأسخف الأمور بعدما يستدرجك إلى ذلك أشخاص تافهون، يبدو أنك لم تتعلم من دروس الماضي.