حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 22 سبتمبر 2019
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:44 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019، وفيما يخص برج الميزان قالت:
مهنيًا: تميل الى فرض الرأي والمشيئة، وتنزعج لبعض الخلافات بالرأي ويتغير مزاجك، لكن يجب أن تعلم أن التعاون يكون مدخلًا الى النجاح وحاول إيجاد مخارج من دون تشنّج.
عاطفيًا: تعيش أوقاتًا ممتعة مع الشريك اليوم وسط أجواء هادئة، فتجنب حدوث تصادم بينكما مرة أخرى.
صحيًا: تعاني من أرق وقلة في النوم، وهذا ما سيؤثر في سلامة صحتك ويعرضك لأمراض نفسية وقد تكون جسدية، فكن حذرًا واستشر الطبيب فورًا.
مهنيًا: تميل الى فرض الرأي والمشيئة، وتنزعج لبعض الخلافات بالرأي ويتغير مزاجك، لكن يجب أن تعلم أن التعاون يكون مدخلًا الى النجاح وحاول إيجاد مخارج من دون تشنّج.
عاطفيًا: تعيش أوقاتًا ممتعة مع الشريك اليوم وسط أجواء هادئة، فتجنب حدوث تصادم بينكما مرة أخرى.
صحيًا: تعاني من أرق وقلة في النوم، وهذا ما سيؤثر في سلامة صحتك ويعرضك لأمراض نفسية وقد تكون جسدية، فكن حذرًا واستشر الطبيب فورًا.