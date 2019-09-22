حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 22 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: تميل الى فرض الرأي والمشيئة، وتنزعج لبعض الخلافات بالرأي ويتغير مزاجك، لكن يجب أن تعلم أن التعاون يكون مدخلًا الى النجاح وحاول إيجاد مخارج من دون تشنّج.



عاطفيًا: تعيش أوقاتًا ممتعة مع الشريك اليوم وسط أجواء هادئة، فتجنب حدوث تصادم بينكما مرة أخرى.



صحيًا: تعاني من أرق وقلة في النوم، وهذا ما سيؤثر في سلامة صحتك ويعرضك لأمراض نفسية وقد تكون جسدية، فكن حذرًا واستشر الطبيب فورًا.