حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 22 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: حاول تصحيح العلاقات المتردية ولا تبق وحيدًا، يوم مثمر على مستوى المجموعة، وتبدو الاستثمارات ممتازة جدًا وتبلغ أوجها وتحقق مكاسب ونفوذًا وأرباحًا مالية.



عاطفيًا: تبدأ صفحة جديدة وتفرح لحسم الأمور وتكون رؤيتك واضحة تمامًا، وتكون سعيدًا لانفراج أو لتطور جديد يتعلق بالعائلة.



صحيًا: من السهل أن تصاب بأي مرض أو عارض، يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الوقوع في مشاكل صحية قد تسبب لك التعب والإرهاق.