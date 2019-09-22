تباين مؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة، اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات.



وتراجع مؤشر "إي جى إكس 30" بنسبة 2.72% ليصل إلى مستوى 14340 نقطة، وهبط مؤشر "إي جى إكس 50" بنسبة 3.91% ليصل إلى مستوى 2029 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.2% ليصل إلى مستوى 17316 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70" بنسبة 2.13% ليصل إلى مستوى 528 نقطة، وهبط مؤشر "إي جى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.43% ليصل إلى مستوى 1404 نقطة.