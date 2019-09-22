حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 22 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: خذ أنت المبادرة في أي مشروع جديد لا تتكاسل ولا ينقصك شيء، لديك الثقة والحظ والفرصة.



عاطفيًا: إنه يوم جيد جدًا، مليء بالتجدد وبالعلاقة الغرامية المميزة مع الحبيب واللقاءات الممتعة والمناسبات السعيدة.



صحيًا: تواجه مشاكل بسيطة في الجهاز الهضمي ومشاكل عصبية، وتكون ضعيفًا أوغير حيوي فلا تعرّض نفسك للإرهاق.