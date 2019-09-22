ميلنر بدلًا من صلاح لتسديد ركلات الجزاء

كشف مدرب ​ليفربول​، الألماني ​يورجن كلوب​، عن ترتيب مسددي ركلات الجزاء في الريدز لهذا الموسم.

وقال كلوب لموقع "ليفربول إيكو"، إن ​جيمس ميلنر​ يأتي في الترتيب الأول بدلا من صلاح لتسديد ركلات الجزاء".



وأشار إلى إنه "في غياب ميلنر عن أرض الملعب يصبح ​محمد صلاح​ هو المسئول الأول عن التسديد في الفريق".



وإذ لم يحدد خياره الثالث، قال: "حتى الآن لم نحصل على ركلة جزاء في غياب صلاح وميلنر معا، ولكن ربما نفكر في الأمر إذا حدث ذلك".



وأضاف: "في هذه الحالة يجب أن يسدد الكرة الكرة من يشعر بأنه الأفضل".