ميلنر بدلًا من صلاح لتسديد ركلات الجزاء
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:40 ص
محمد عبدالنبيطباعة
كشف مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب، عن ترتيب مسددي ركلات الجزاء في الريدز لهذا الموسم.
وقال كلوب لموقع "ليفربول إيكو"، إن جيمس ميلنر يأتي في الترتيب الأول بدلا من صلاح لتسديد ركلات الجزاء".
وأشار إلى إنه "في غياب ميلنر عن أرض الملعب يصبح محمد صلاح هو المسئول الأول عن التسديد في الفريق".
وإذ لم يحدد خياره الثالث، قال: "حتى الآن لم نحصل على ركلة جزاء في غياب صلاح وميلنر معا، ولكن ربما نفكر في الأمر إذا حدث ذلك".
وأضاف: "في هذه الحالة يجب أن يسدد الكرة الكرة من يشعر بأنه الأفضل".
وقال كلوب لموقع "ليفربول إيكو"، إن جيمس ميلنر يأتي في الترتيب الأول بدلا من صلاح لتسديد ركلات الجزاء".
وأشار إلى إنه "في غياب ميلنر عن أرض الملعب يصبح محمد صلاح هو المسئول الأول عن التسديد في الفريق".
وإذ لم يحدد خياره الثالث، قال: "حتى الآن لم نحصل على ركلة جزاء في غياب صلاح وميلنر معا، ولكن ربما نفكر في الأمر إذا حدث ذلك".
وأضاف: "في هذه الحالة يجب أن يسدد الكرة الكرة من يشعر بأنه الأفضل".