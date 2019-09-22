عالم أزهرى: نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة حرام شرعًا

قال أحد علماء الأزهر الشريف، الدكتور أبواليزيد على سلامة، إن الشريعة الإسلامية حرمت نشر الفوضى والشائعات، وجاءت لأعمار الكون والحياة والإنسان.



وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دائرة الحدث"، أن نشر الفوضى والشائعات الهدف منها تخريب المجتمعات وزعزعة أمنها واستقرارها.



وناشد سلامة، جموع المصريين تحري الدقة والصدق في الأقوال والأفعال، وعدم الانسياق وراء بيانات أو معلومات مغلوطة الهدف منها إحداث الشقاق والفرقة في المجتمع، مستشهدًا بالآية الكريمة " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ".