تجديد حبس 5 متهمين بقتل مسجل وإلقاء جثته على قضبان قطار

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المنتزه ثان بالإسكندرية، الأحد، تجديد حبس 5 عمال قمامة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل مسجل خطر وإلقاء جثته على قضبان السكك الحديدية بالمنتزه.



تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ بوفاة مسجل شقى خطر، سبق اتهامه فى 26 قضية متنوعة مُقيم منطقة السيوف دائرة قسم ثان الرمل، نتيجة اصطدام القطار به أثناء عبوره السكة الحديدية ما بين محطتى المعمورة الشاطئ - المنتزه، بدائرة القسم من مكان غير مخصص للمشاة، وبسؤال شقيقه عامل، مُقيم بذات العنوان أيد ذلك.



تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، عقب ورود معلومات بوجود شبهة جنائية في وفاة المذكور، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص: مسجل شقى خطر، سبق اتهامه في 18 قضية متنوعة ومُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل، و"زوجته" مُقيمة بذات العنوان، وآخر مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة بالقليوبية، وزوجته مُقيمة بالجيزة، وآخر مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل، وجميعهم عمال جمع قمامة.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، لوجود خلاف بينهم والمجني عليه، وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهم صحبته بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى على إثرها المتوفى على أحد المتهمين بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته، فاستخلصه المتهم منه وتعدى عليه محدثًا إصابته بجرح طعنى بمنتصف الرقبة بمساعدة باقي المتهمين، ولفوا الجثة بقطعة قماش، ووضعوها بداخل كيس بلاستيكى يستخدم في جمع القمامة، وألقوها على قضبان السكة الحديد بمحل العثور للإيهام بحدوث وفاته نتيجة حادث قطار.



واعترف المتهمون بتخلصهم من الأداة المستخدمة، وقطعة القماش والكيس البلاستيك بإشعال النيران بهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.