"الزراعة" تشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنتاج وإكثار تقاوي الخضر

شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البساتين، والادارة المركزية لانتاج التقاوي فى مجال إنتاج وإكثار تقاوى الخضر الناتجة من البرنامج الوطني لانتاج التقاوي.



وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث وقعه الدكتور محمد جبر مدير معهد بحوث البساتين والدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.



وأكد وزير الزراعة ان ذلك البروتوكول يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم المزارع وتقليل فاتورة استيراد تقاوى الخضر، فضلا عن توفير تقاوى معلومة المصدر للمزارع المصرى، وفي الوقت نفسه منتقاه عالية الجودة.



ووفقا للبروتوكول يقوم معهد بحوث البساتين بتوفير العمالة الفنية المدربة لاتمام عملية انتاج التقاوي المسجلة المعتمدة من الأصناف والهجن المستنبطة بالمعهد، فضلا عن توفير مستلزمات الانتاج والصوب والاراضي الزراعية اللازمة في انتاج التقاوي، كذلك الاشراف الفني على زراعة وانتاج الأصناف والهجن المعبأة ومطابقتها للمواصفات المعروفة للصنف او الهجن، كما يقوم بتسليم البذور او التقاوي الناتجة من الاصناف المتعاقد عليها للادارة المركزية لانتاج التقاوي والتي تتولى طرحها للمزارعين من خلال منافذها.



ومن المقرر ان يقوم معهد بحوث البساتين بتدريب عدد من المهندسين التابعين للادارة المركزية لانتاج التقاوي على زراعة الآباء للهجن التي يتم تسويقها بغرض الانتاج فيما بعد.