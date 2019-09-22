سان جيرمان يطارد تونالي لاعب بريشيا

يسعى مسؤولو باريس سان جيرمان للتعاقد مع أحد اللاعبين الإيطاليين، ولكن الصفقة قد تكلف النادي الفرنسي ثمنًا باهظًا.

ووفقًا لموقع (le10sport) الفرنسي، فإن سان جيرمان يريد التعاقد مع ساندرو تونالي، لاعب وسط بريشيا صاحب الـ 19 عامًا.

ويطلق على تونالي، أندريا بيرلو الجديد، بسبب التشابه الكبير في أسلوب لعبهما.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن العديد من الأندية ومنها سان جيرمان حاولت ضم تونالي في الميركاتو الصيفي الماضي، وينوي النادي الباريسي مواصلة مطاردته في الصيف المقبل ولكن خطة مسؤولي بريشيا كانت تتمثل في رفض كل العروض التي تتراوح بين 20 و25 مليون يورو، والانتظار لبيع تونالي في الصيف المقبل.

ويريد بريشيا أن ينفجر تونالي هذا الموسم عندما يلعب لأول مرة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وبالتالي يتخطى سعره الـ40 مليون يورو في الصيف المقبل.